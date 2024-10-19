1992 yılında Protokol Genel Müdür Yardımcılığı’nda Aday Meslek Memuru olarak Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başlamış, çeşitli görevler üstlenmiş, 2001-2002 yılları arasında Dışişleri Bakanı İsmail Cem’in Özel Kalem Müdürlüğü’nde 2. Katip ve Başkatip olarak görev yapmıştır. 2008-2012 yılları arasında Frankfurt Başkonsolosu olmuştur. Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı görevinin ardından 2014-2016 yıllarında Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Feridun Sinirlioğlu’nun özel müşavirliği görevini yürütmüştür. 14 Kasım 2016 – 27 Mart 2021 tarihleri arasında Bern Büyükelçisi olmuştur. 2021 yılı itibarıyla Dışişleri Bakanlığı Balkanlar Genel Müdürüdür.