Sırbistan, EURO 2024'e katılmayı garantiledi
Bulgaristan ile 2-2 berabere kalan kalan Sırbistan, EURO 2024'e katılmayı garantiledi. Macaristan ise evinde Karadağ'ı mağlup ederek grubu lider tamamladı.
Giriş: 19.11.2023 - 22:59 Güncelleme: 19.11.2023 - 22:59
EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Bulgaristan ile 2-2 berabere kalan Sırbistan, 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başardı.
Fenerbahçeli Dusan Tadic maçta 90 dakika süre alırken; Sırbistan'ın ikinci golünün asistini yaptı.
LİDERLİĞİ MACARİSTAN ALDI
Daha önce katılım hakkı kazanan Macaristan ise Karadağ'ı 3-1 mağlup etti.
Macaristan, EURO 2024 Elemeleri'nde G Grubu'nu namağlup lider tamamladı.