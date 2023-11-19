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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Sırbistan, EURO 2024'e katılmayı garantiledi - Futbol Haberleri

        Sırbistan, EURO 2024'e katılmayı garantiledi

        Bulgaristan ile 2-2 berabere kalan kalan Sırbistan, EURO 2024'e katılmayı garantiledi. Macaristan ise evinde Karadağ'ı mağlup ederek grubu lider tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 22:59 Güncelleme: 19.11.2023 - 22:59
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        EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Bulgaristan ile 2-2 berabere kalan Sırbistan, 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başardı.

        Fenerbahçeli Dusan Tadic maçta 90 dakika süre alırken; Sırbistan'ın ikinci golünün asistini yaptı.

        LİDERLİĞİ MACARİSTAN ALDI

        Daha önce katılım hakkı kazanan Macaristan ise Karadağ'ı 3-1 mağlup etti.

        Macaristan, EURO 2024 Elemeleri'nde G Grubu'nu namağlup lider tamamladı.

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