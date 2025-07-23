Sırbistan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Sırbistan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Her ülkenin iletişimde, trafikte ve dijital ortamda kullandığı bazı özel kodlar mevcuttur. Sırbistan, bu bağlamdaki en popüler ülkeler arasındadır. Özellikle son dönemlerde en popüler Balkan ülkeleri arasına girmiştir. Sırbistan kültürel formlarının yanı sıra teknik bilgileriyle de sık araştırılan ülkelerden biridir. Peki Sırbistan’ın telefon kodu kaç? Plaka kodu ne ve para biriminin özellikleri nasıl? Sorularınızın yanıtlarını öğrenmek için yazının devamını okuyun…

SIRBİSTAN TELEFON KODU

Sırbistan telefon kodu uluslararası olarak +381 olarak bilinir. Ülke dışından yapacağınız aramalarda bu kodu kullanmanız gerekir. Sırbistan içindeki kişilere doğru şekilde yönlendirimek için bu numaralar fayda sağlar. Yerel numara çevirerek iletişim sağlamak için ilgili kodu kullanabilirsiniz. Ancak Sırbistan içindeyseniz ve numarayı doğru şekilde çevirmek istiyorsanız bu kodu kullanmanıza gerek yoktur.

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SIRBİSTAN PARA BİRİMİ

Sırbistan para birimi de merak ettikleriniz arasında olabilir. Bu ülkede kullanılan resmi para birimini öğrenmek için bu başlığın devamını okuyabilirsiniz. İlgili para birimi Sırp Dinarı’dır. Kodu ve kısaltılması ise RSD’dir.