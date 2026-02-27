Canlı
      Giriş: 27.02.2026 - 15:20
        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Grupta oynadığı 2 maçın 2'sini de kazanan 12 Dev Adam, Sırbistan'ı da mağlup ederek hem galibiyet serisini devam ettirmek hem de liderlik koltuğundaki yerini korumayı hedefliyor. Millilerin heyecan dolu mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler ise Sırbistan-Türkiye maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

        Giriş: 27.02.2026 - 15:20 Güncelleme:
        12 Dev Adam kritik mücadele için parkeye çıkıyor! A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Grupta çıktığı ilk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71, ikinci müsabakada İsviçre'yi 85-60 mağlup eden Milliler, Sırbistan’ı yenmesi halinde galibiyet serisini 3’e çıkarmış olacak. Ay-yıldızlıların mücadelesini izlemek isteyen basketbolseverler maçın başlangıç saatini ve canlı yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Sırbistan-Türkiye maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar…

        SIRBİSTAN-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Sırbistan-Türkiye basketbol maçı, 27 Şubat 2026 Cuma bugün TSİ 21.00'de başlayacak.

        SIRBİSTAN-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

        RÖVANŞ İSTANBUL’DA OYNANACAK

        C Grubu’ndaki iki maçlık periyodun ikinci ayağı ise 2 Mart Pazartesi günü İstanbul’da oynanacak.

        Türkiye - Sırbistan rövanşı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde saat 21.00’de başlayacak.

        Belgrad’daki sonuç, İstanbul’daki karşılaşma öncesinde belirleyici olacak.

        SIRBİSTAN-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Aşağıdaki link aracılığıyla 12 Dev Adam’ın mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        SIRBİSTAN-TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        ADAY KADRO

        Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü üstlendiği A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

        Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer (Anadolu Efes), Furkan Haltalı, Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN), Onuralp Bitim, Metecan Birsen, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Can Korkmaz (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Onan (Glint Manisa Basket), Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), İsmail Cem Ulusoy (Trabzonspor), Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos AKTOR)

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
