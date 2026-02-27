12 Dev Adam kritik mücadele için parkeye çıkıyor! A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu üçüncü maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Grupta çıktığı ilk mücadelede Bosna Hersek'i 93-71, ikinci müsabakada İsviçre'yi 85-60 mağlup eden Milliler, Sırbistan’ı yenmesi halinde galibiyet serisini 3’e çıkarmış olacak. Ay-yıldızlıların mücadelesini izlemek isteyen basketbolseverler maçın başlangıç saatini ve canlı yayın kanalını araştırmaya başladı. Peki Sırbistan-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Sırbistan-Türkiye maçı canlı izle ekranı ve karşılaşmaya dair merak edilen tüm detaylar…