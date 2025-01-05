Şirin Gözalıcı'dan Necla Nazır'a gönderme: O sayfa artık kapandı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetmiş, ünlü şarkıcı için önce Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenmişti.

Sanatçının cenazesi, ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirilmişti.

Binlerce kişinin katıldığı cami avlusunda, Ferdi Tayfur'un mahkemelik olduğu kızı Tuğçe Tayfur Aydın ve sanatçının yeğeni Şirin Gözalıcı arasında tartışma yaşanmıştı.

"O, buraya gelmeyecek" diye bağıran Şirin Gözalıcı'ya, Tuğçe Tayfur Aydın hakaret ederek karşılık vermişti. Tuğçe Tayfur Aydın'ı annesi Necla Nazır, sakinleştirmişti. "İÇİ ÇÜRÜMÜŞ İNSANLARLA NASIL UĞRAŞAYIM?" DEMİŞTİ Tartışmanın ardından Necla Nazır, yaşanan gerginliklere dair çarpıcı ifadeler kullanmış ve şu açıklamayı yapmıştı: Şimdi ben, Ferdi Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum; Oradan birisi bağırdı 'Neden hastaneye gelmediniz?' diye. Neden gelmediğimiz çok açık olarak göründü zaten.

Necla Nazır REKLAM Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım. Cenazede bunu yaptılar, biz hastaneye nasıl gidelim? İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyorlar. Ezbere konuşuluyor, ne yayınlıyorlarsa ona karşılık cevap oluyor. Biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ama benim çocuğumu sanki baba - kız birbirine düşmanmış haline getirdiler. Böyle bir şey yok. Yani onun babası...

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur Aydın ŞİRİN GÖZALICI'DAN GÖNDERME: O SAYFA ARTIK KAPANDIN Necla Nazır'ın bu açıklamalarının ardından Ferdi Tayfur'un basın danışmanı ve aynı zamanda yeğeni olan Şirin Gözalıcı, merhum sanatçının fan sayfasının yayınladığı mesajı paylaştı: Necla Nazır sen artık Ferdi Tayfur'un hayranlarına hiçbir şey diyemezsin. O sayfa artık kapandı. Sen Ferdi Baba yaşarken çekip sosyal medyaya sunduğun video ile o defteri kapattın.

TUĞÇE TAYFUR AYDIN İLE ŞİRİN GÖZALICI ARASINDA NELER OLDU? Muhammet Aydın ile tanıştıktan kısa bir sonra evlenen Tuğçe Tayfur Aydın'ın babasıyla sorunlar yaşadığı iddia edilmişti. Gözlerden uzak bir hayat süren ve kızının düğününe de gitmeyen Ferdi Tayfur, "Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" mesajı paylaşılmıştı. Tuğçe Tayfur Aydın ise isim vermeden babasının basın danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı’yı hedef aldı. Tuğçe Tayfur mesajı babasının değil; yardımcısı Şirin Gözalıcı’nın yazdığını iddia etti.

Ferdi Tayfur ve Şirin Gözalıcı REKLAM Tuğçe Tayfur ise paylaşımın altına; "İşte sen Şirin Hanım'a demişsin ki 'kim ne yapar kendine yapar' yaz, o yazmış 'anladınız mı yıllar önce neden kaçıp gittiğimi' neyse atamızla laf dalaşına girecek değilim. Annem bana çok güzel edep ve saygıyı öğretti. Benim muhatabım bu konuda sen de değilsin zaten. Aynen dediğin gibi bu hayatta kim ne yaparsa kendine yapar. İnsan haddini ve yerini bilecek, bilmiyorsa da öğreteceğim ona. Aramıza girmesine izin vermeyeceğim istediği kadar video çeksin istediği kadar arkamdan insanlara o bizim ailemizden değil desin" mesajını yazdı, kısa süre sonra da sildi.