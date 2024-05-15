Şırınga çikolatadan ölüm davasında yeni gelişme

Keçiören'de Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, kantin işletmecisi Neşe Yavuz ile ürünün dağıtımını yapan Yunus Avcı hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ile Koray Hozantaş hakkında da 'taksirle ölüme neden olmak' ve 'görevi kötüye kullanmak' suçlarından 13'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Ankara 22'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde ayrı dava açıldı. İki dava, Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde birleştirildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

Ankara 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada tutuksuz 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Duruşmada sanıklar Fatma Şahin ve Koray Hozantaş hazır bulunurken, diğerleri mazeret bildirerek katılmadı. Sanıklar Fatma Şahin ve Koray Hozantaş, alınan bilirkişi raporuna itiraz ederek suçsuz olduklarını savundu ve beraatlarını talep etti.

Bazı sanık avukatları ise söz konusu olaya ilişkin alınan bilirkişi raporuna itiraz ederek tekrar rapor düzenlenmesini talep etti.