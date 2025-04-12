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        Haberler Gündem Güvenlik Sirkeci Garı'nda düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesine yoğun ilgi

        Sirkeci Garı'nda düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesine yoğun ilgi

        Sirkeci Garı'nda düzenlenen İstanbul Aile Festivali'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında anne ve anne adaylarına farkındalık eğitimi verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 16:26 Güncelleme: 12.04.2025 - 16:26
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        Annelere narkotik eğitimi
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Sirkeci Garı'nda İstanbul Aile Festivali düzenlendi. 10-13 arasında düzenlenen festivalde anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında farkındalık eğitimi verildi.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen seminerde çocukları ve gençleri madde bağımlılığı tehdidinden uzak tutmakta faydalı olabilecek bilgiler paylaşıldı.

        Madde kullanımı ve bağımlılığına karşı bilinçlendirilmesini amaçlayan seminerde, aile içi iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar, çocukları bağımlılıktan korumak için etkili yöntemler ve çözüm önerileri de ele alındı.

        Öte yandan, yoğun ilgi gösterilen seminerde bağımlılıkla mücadelede erken farkındalığın ve aile desteğinin önemine vurgu yapıldı.

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