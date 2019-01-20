'Şirket evliliği uyuşmazlıklarında da çare tahkimde'

Şirketlerin birleşme ve devralma süreçlerinde karşılaşılan uyuşmazlıkları ve tahkimin yarattığı çözüm fırsatları, İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ile uluslararası hukuk şirketi Baker McKenzie Türkiye (Esin Avukatlık Bürosu) düzenlediği uluslararası konferansta masaya yatırıldı. ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, iş dünyasının bu tür uyuşmazlık sorunlarında da tahkimin avantaj sağladığını söyledi.



Akıncı "Birleşme ve devralmalardan kaynaklanan davalarda sözleşme avukatları, tahkim avukatları, hakemler ve uzman hukukçular çok farklı rollerde yer alıyorlar. Türkiye’de 2018 yılı birleşme ve devralma işlemlerinin yeniden yükseldiği bir yıl oldu ve 2019 yılı da benzer bir tabloyla başladı. Tahkim, uzmanlık gerektiren, hızlı bir şekilde çözümlenmesi çok önemli olan birleşme ve devralma uyuşmazlıkları için en uygun ve tercih edilen çözümleri sunuyor" dedi.

'UYUŞMAZLIK MADDESİ ÖNEMLİ'



Esin Avukatlık Ortaklığı Kurucusu İsmail Esin de şirket sözleşmelerinde uyuşmazlık maddesinin önemine dikkat çekti. Esin; “Bir sözleşmeyi incelemeye uyuşmazlık çözüm maddesinden başlarsınız, sonra uyulacak hukuk maddesine bakarsınız, bunlardan sonra sözleşmenin ilk maddesine dönersiniz. Uyuşmazlık maddesi bu kadar öneme sahiptir. Çünkü birleşme ve devralma süreçlerinde uyuşmazlık çıktığında, o işlemin iki tarafı da zaman ve masraf açısından kaybediyor. Uyuşmazlık çözüm yolu olarak da tahkimin sunduğu avantajlar büyük önem taşıyor” dedi.



