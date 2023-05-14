Şırnak Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Şırnak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Şırnak başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Şırnak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Şırnak seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Şırnak Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Şırnak Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 83.19 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:52 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 81.9 oldu. Şırnak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 159.084 oyla yüzde 74.25 - Recep Tayyip Erdoğan: 48.688 oyla yüzde 22.72 - Sinan Oğan: 5.377 oyla yüzde 2.51 - Muharrem İnce: 1.102 oyla yüzde 0.51 oy aldı.



Şırnak 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Şırnak Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 83.11 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:52 itibarıyla yüzde 76.8 oranında açıldı. 2023 Şırnak milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Emek ve Özgürlük İttifakı: 122.415 oyla yüzde 61.52 - Cumhur İttifakı: 50.465 oyla yüzde 25.36 - Millet İttifakı: 18.531 oyla yüzde 9.32 - Ata İttifakı: 1.925 oyla yüzde 0.97 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 698 oyla yüzde 0.35 aldı. Saat 21:52 itibarıyla 2023 Şırnak milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

