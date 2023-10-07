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        Cudi Dağı'na 207 şehidin anısına 'Şehitler Anıtı' yapıldı

        ŞIRNAK'ınSilopi ilçesindeki Cudi Dağı'nda şehit olan 207 kişinin adının yazdığı 'Şehitler Anıtı' yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 13:08 Güncelleme: 07.10.2023 - 13:10
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        Cudi Dağı'na 207 şehidin anısına 'Şehitler Anıtı' yapıldı
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        ŞIRNAK'ınSilopi ilçesindeki Cudi Dağı'nda şehit olan 207 kişinin adının yazdığı 'Şehitler Anıtı' yapıldı.

        Silopi Kaymakamlığı tarafından, güvenlik güçlerinin teröristlerden temizlediği Cudi Dağı'nda, şehit olan 207 kişinin adının yer aldığı 'Şehitler Anıtı' yapıldı. 'Vatanları için Cudi'de şehit oldular' yazısının yazıldığı anıtta, 16 Türk devletini temsil eden bayraklar asıldı, dev Türk bayrağı göndere çekildi. Anıta, çeşitli tarihlerde şehit olan 207 asker, polis, güvenlik korucusu, işçi ve sivillerin isimleri yazıldı. Cudi Dağı'nın güney kısmına inşa edilen anıtın yönünün ise Silopi, Kuzey Irak ve Suriye'ye doğru çevrildiği görüldü.

        Anıtın açılış törenine Vali Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, 172'nci Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Dalman, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, AK Parti Silopi ilçe başkanı Rana Tellioğlu, MHP Silopi İlçe Başkanı Koçero Saluci, şehit aileleri ve bölge halkı katıldı.

        'KİMSE MEMLEKETİMİZİN BİRLİĞİNİ BOZAMAYACAK'

        Dualarla açılışı yapılan anıtla ilgili konuşma yapan Vali Cevdet Atay, "Cudi´nin tepesindeyiz. Burada vatanları için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden kahraman şehitlerimiz için yapılan bu anıtın açılışını bugün kıymetli ailelerimizle birlikte yaptık. Kimse memleketimizin birliğini dirliğini bozamayacaktır" dedi.

        Eşi ve ağabeyinin 2009'da şehit olduğunu belirten Zübeyde Bilir, "Silopi Kaymakamlığı'nın bizler için yaptırdığı bu anıt için teşekkür ediyoruz. Eğer bugün bu şehitler olmasaydı, bu topraklarda rahat gezemezdik. Bu şehitler sayesinde bugün buralara kadar gelebiliyoruz. Rabb'im devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

        Aile ve akrabalarından 8 kişinin terör saldırılarında şehit olduğunu ifade eden Suzan Hanedan ise "Amcamın kızı, amcamın oğlu, yengem, roketli saldırıda şehit oldu. Cudi Dağı'na gelerek açılışa katıldık. Anıtın yapılmasından dolayı çok memnunuz, Allah razı olsun" dedi.

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