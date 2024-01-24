Cizre´de, belediye ve su arıtma tesisi binalarına güneş enerjisi sistemi kuruldu ŞIRNAK´ın Cizre ilçesinde, belediye hizmet binası ve su arıtma tesisi binalarının enerji ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayarak çatı güneş enerji sistemi (GES) hayata geçirildi. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, projenin hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlayacağını ifade ederek, "İlçemize yenilikler yapmaya, her alanda yeni projelerle halkımıza hem ilham kaynağı olmaya hem de ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

ŞIRNAK´ın Cizre ilçesinde, belediye hizmet binası ve su arıtma tesisi binalarının enerji ihtiyacının neredeyse tamamını karşılayarak çatı güneş enerji sistemi (GES) hayata geçirildi. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, projenin hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlayacağını ifade ederek, "İlçemize yenilikler yapmaya, her alanda yeni projelerle halkımıza hem ilham kaynağı olmaya hem de ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Cizre ilçesinde 1,5 megavat gücünde çatı güneş enerjisi santrali projesi hayata geçirildi. Proje ile belediye hizmet binası çatısına 2 bin 500 metrekare, ilçe suyu arıtma tesisi binasının çatısına ise 9 bin metrekare alanda güneş enerji santrali panelleri kuruldu. Tamamlanacak olan proje ile belediye hizmet binası ile içme suyu arıtma tesisinin elektrik ihtiyacının neredeyse tamamı karşılanarak, elektrik maliyetleri sıfıra indirilecek. Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, projenin hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlayacağını ifade ederek, "İlçemize yenilikler yapmaya, her alanda yeni projelerle halkımıza hem ilham kaynağı olmaya hem de ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bölgemiz güneşli gün sayısı bakımından Türkiye´nin en şanslı noktalarından biri. Bu anlamda hem yenilenebilir enerji kaynaklarımızın vatandaşlara tanıtımı anlamında, ilham kaynağı olması anlamında hem de belediyemizin enerji maliyetlerimizin düşürülmesi, belediyeye bu anlamda mali bir katkı sağlanması anlamında projemiz çok önemli. Cizre´miz giderek büyüyen bir ilçemiz. Bu anlamda içme suyu tüketimimiz yaz döneminde hava sıcaklıklarının artması ile hat safhaya çıkıyor. Bu anlamda enerji maliyetlerimizde gittikçe artıyor. Biz de bu anlamda enerji maliyetlerimizi düşürmek, belediye bütçemize katkıda bulunmak amacıyla bir GES projesi geliştirdik" dedi.

`GELECEK NESİLLERE DAHA YAŞANILABİLİR DÜNYA BIRAKMAYI HEDEFLİYORUZ´

Demir, projenin gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için de önemli olduğunu vurgulayarak, "Dünya hepimiz için kıymetli. Büyüklerimizden bizlere miras kaldığı gibi bizlerden de gelecek nesillere miras kalacak. Biz yenilenebilir enerji kaynakların teşvik ederek destekleyerek de vatandaşımızı gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde çevreyi koruma konsepti ile sıfır atığın tutun, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi projeleri geliştiriliyor. Biz de Cizre Belediyesi olarak böyle bir proje ile gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak, belediyemizin enerji maliyetlerini neredeyse sıfıra indirmek ve bu anlamda yerel hizmetlere katkıda bulunmak, belediye ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla böyle bir proje geliştirdik" diye konuştu.