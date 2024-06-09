Şırnak'ta yıldırım düştü; 140 küçükbaş öldü

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yemişli köyü kırsalında meydana geldi. Sürünün olduğu alana, yıldırım isabet etti. Olayda 140 küçükbaş ölürken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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