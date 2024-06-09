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        Şırnak'ta yıldırım düştü; 140 küçükbaş öldü

        ŞIRNAK'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında yıldırımın isabet ettiği bölgede 140 küçükbaş öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 11:54 Güncelleme: 09.06.2024 - 11:55
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        Şırnak'ta yıldırım düştü; 140 küçükbaş öldü
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        ŞIRNAK’ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında yıldırımın isabet ettiği bölgede 140 küçükbaş öldü.

        Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Yemişli köyü kırsalında meydana geldi. Sürünün olduğu alana, yıldırım isabet etti. Olayda 140 küçükbaş ölürken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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