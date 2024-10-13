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        Çocukların kavgasına ailelerin de karışmasıyla 2 kişi yaralandı; olay kamerada

        ŞIRNAK'ta çocukların tartışmasına iki ailenin de karışmasıyla taş, sopa ve bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 00:03 Güncelleme: 13.10.2024 - 00:05
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        Çocukların kavgasına ailelerin de karışmasıyla 2 kişi yaralandı; olay kamerada
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        ŞIRNAK'ta çocukların tartışmasına iki ailenin de karışmasıyla taş, sopa ve bıçaklı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasına da yansıdı.

        Olay, akşam saatlerinde Merkez Gazipaşa Mahallesinde meydana geldi. Çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Durumu ailelerine anlattıkları çocukların aileleri arasında da tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek taş, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada aynı aileden A.K. ve Ö.K. bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ö.K.’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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