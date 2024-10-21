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        Bıçağın üzerine düşen Kerem bebek, ambulans helikopterle sevk edildi

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bıçak üzerine düşerek yaralanan 1,5 yaşındaki Kerem S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:58 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:58
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        Bıçağın üzerine düşen Kerem bebek, ambulans helikopterle sevk edildi
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        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde bıçak üzerine düşerek yaralanan 1,5 yaşındaki Kerem S., ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

        Olay, öğle saatlerinde Silopi ilçesinde meydana geldi. Kerem S., evinde oyun oynadığı sırada iddiaya göre bıçağın üzerine düşerek yaralandı. Ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kerem S.'nin ilk müdahale sonrası Diyarbakır'a sevki istendi. İl Sağlık Müdürlüğü ve kontrol komuta merkezi ile yapılan görüşmelerin ardından bölgeye ambulans helikopter gönderildi. İlçeye gelen ambulans helikopter, hastane yanındaki Nevruz Parkı'na iniş yaptı. Buraya ambulansla getirilen Kerem S., ambulans helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kerem S., burada tedavi altına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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