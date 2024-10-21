Şırnak'ta akraba iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga: 1 ölü

ŞIRNAK’ın İdil ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada Bişar Bayram (30) hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi H.B., jandarma ekiplerine teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde İdil ilçesine bağlı Sulak köyünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan sözlü tartışma, taşlı ve sopalı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada H.B.'nin (63) tüfekle açtığı ateşte Bişar Bayram, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bayram’ın cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü Olayın ardından H.B., tüfeğiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.