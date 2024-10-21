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        Şırnak'ta akraba iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga: 1 ölü

        ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada Bişar Bayram (30) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 22:31 Güncelleme: 21.10.2024 - 22:35
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        Şırnak'ta akraba iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga: 1 ölü
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        ŞIRNAK’ın İdil ilçesinde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada Bişar Bayram (30) hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi H.B., jandarma ekiplerine teslim oldu.

        Olay, akşam saatlerinde İdil ilçesine bağlı Sulak köyünde meydana geldi. İddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan sözlü tartışma, taşlı ve sopalı silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada H.B.'nin (63) tüfekle açtığı ateşte Bişar Bayram, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bayram’ın cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü Olayın ardından H.B., tüfeğiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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