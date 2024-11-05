Şırnak'ta 50 bin TL'lik altın künye hırsızlığı kamerada

ŞIRNAK'ta bir kadın, müşteri gibi girdiği kuyumcudan 50 bin TL değerinde altın künye çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Ekim'de saat 15.00 sıralarında Yeni Mahalle Hastane Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Müşteri gibi dükkana gelen bir kadın, altın künye bakacağını söyleyerek, model gösterilmesini istedi. Kuyumcu Selim Hamitoğlu'nu oyalayan kadın, bu sırada el çabukluğuyla 50 bin TL değerindeki bir altın künyeyi aldı. Diğer ürünlere de bakan, evdeki altınlarını getirip beğendiği künyeyi alacağını söyleyen kadın, 600 TL kapora vererek kuyumcudan ayrıldı. Daha sonra künyenin yokluğunu fark eden ve güvenlik kamerasına bakarak kadının hırsızlık yaptığını gören Hamitoğlu, polise şikayette bulundu.