Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışmada, kent merkezi ve ilçelerinde daha önce eylem ve gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren, terör örgütü lehine slogan atan şüpheliler, incelenen kamera kayıtlarının ardından belirlendi. Belirlenen 20 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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