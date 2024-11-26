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        Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı

        ŞIRNAK'ta, eylem ve gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren, terör örgütü PKK/KCK lehine slogan atan 20 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:10 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:10
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        Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı
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        ŞIRNAK’ta, eylem ve gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren, terör örgütü PKK/KCK lehine slogan atan 20 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışmada, kent merkezi ve ilçelerinde daha önce eylem ve gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren, terör örgütü lehine slogan atan şüpheliler, incelenen kamera kayıtlarının ardından belirlendi. Belirlenen 20 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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