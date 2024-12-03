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        Sınır kapısında 3 makak maymunu ele geçirildi

        ŞIRNAK'taHabur Sınır Kapısı'ndan geçen bir araçta yapılan aramada, 3 makak maymunu ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 12:19 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:25
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        Sınır kapısında 3 makak maymunu ele geçirildi
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        ŞIRNAK'taHabur Sınır Kapısı'ndan geçen bir araçta yapılan aramada, 3 makak maymunu ele geçirildi.

        Habur Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan bir araç içinde yapılan aramada, 3 makak maymunu ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan maymunlar, sağlık kontrollerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi. Şüpheliye de 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddesine istinaden 41 bin 817 lira idari para cezası uygulandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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