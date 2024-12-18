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        Şırnak'ta sokak olaylarına karışan 6 şüpheliye gözaltı

        ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, sokak olaylarına karışan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 12:07 Güncelleme: 18.12.2024 - 12:10
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        Şırnak'ta sokak olaylarına karışan 6 şüpheliye gözaltı
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        ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, sokak olaylarına karışan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İdil ilçesinde Adile Naşit Caddesi'nde içerisine piknik tüpü yerleştirilen çöp konteyneri ile araç lastiğini caddeye sürükleyerek, molotof kokteyli ile ateşe veren 6 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, sokak olaylarına karışan 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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