Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kardan kapanan 38 kilometrelik yol, ulaşıma açıldı

        ŞIRNAK'ınBeytüşşebap ilçesinde kardan kapanan 38 kilometrelik yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:54 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta kardan kapanan 38 kilometrelik yol, ulaşıma açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK'ınBeytüşşebap ilçesinde kardan kapanan 38 kilometrelik yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile ulaşıma açıldı.

        Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü, Kato Tuzluca, Lisse Teyra ve Kerkül üs bölgelerinin yolları, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı. Ekiplerin çalışması ile 38 kilometrelik yol, kardan temizlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi
        Asgari ücrette üçüncü toplantı sona erdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
        Esma Esad boşanıyor
        Esma Esad boşanıyor
        Boynuz kulağı geçti
        Boynuz kulağı geçti
        Dün kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu
        Dün kaybolmuştu! Cansız bedeni bulundu
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        Muhtarları da eğittik yargı mensuplarını da
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        ABD borsalarında 50 yıl sonra bir ilk
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Taklit tağşiş listesi yenilendi: Sucukta domuz eti çıktı
        Filler gerçekten farelerden korkar mı?
        Filler gerçekten farelerden korkar mı?
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Cinayet anındaki 45 adım dava dosyasında
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Madrid'den Arda kararı! Türk hoca istedi
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        Burası Sibirya değil, Çıldır Gölü
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        En yüksek piyasa değerine ulaşmış Türk futbolcular!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        İzmir'de yaşandı! Yumurta toplarken feci son!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Fenerbahçe'den Hermoso hamlesi!
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Asgari ücret toplantısı öncesi Türk-İş'ten zirve
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında karar belli oldu
        Bir yıl hapis istemi
        Bir yıl hapis istemi

        Benzer Haberler

        İdil Belediye Başkanı Kayır, DEM Parti'den ihraç edildi
        İdil Belediye Başkanı Kayır, DEM Parti'den ihraç edildi
        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı kasım ayında 31 bin 136 yolcuya hizmet ve...
        Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı kasım ayında 31 bin 136 yolcuya hizmet ve...
        Şırnak'ta nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi okul müdürü Heimlich manev...
        Şırnak'ta nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi okul müdürü Heimlich manev...
        Nefes borusuna cisim kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı; o...
        Nefes borusuna cisim kaçan öğrencisini 'Heimlich' manevrasıyla kurtardı; o...
        Cizre Kaymakamı Baycar, okulları ziyaret etti
        Cizre Kaymakamı Baycar, okulları ziyaret etti
        Şırnak'ta yasağa rağmen kınalı keklik ticareti yapan 4 kişiye para cezası
        Şırnak'ta yasağa rağmen kınalı keklik ticareti yapan 4 kişiye para cezası