Şırnak'ta kardan kapanan 38 kilometrelik yol, ulaşıma açıldı

Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü, Kato Tuzluca, Lisse Teyra ve Kerkül üs bölgelerinin yolları, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı. Ekiplerin çalışması ile 38 kilometrelik yol, kardan temizlendi.

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