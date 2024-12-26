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        Şırnak'ta park halindeki 2 araç yandı

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, park halindeki yolcu otobüsünde çıkıp, yanındaki TIR'a sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:32 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:40
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        Şırnak'ta park halindeki 2 araç yandı
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        ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, park halindeki yolcu otobüsünde çıkıp, yanındaki TIR’a sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Silopi ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir benzin istasyonunun arka kısmında park halinde olan bir yolcu otobüsünde öğle saatlerinde yangın çıktı. Büyüyen alevler, yanındaki bir TIR’a daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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