Bakan Memişoğlu: Kötülük düzenini ve medeniyetini hep beraber yıkacağız (2)

‘ŞIRNAKDOĞURGANLIK KONUSUNDA TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLAN BİR İL’

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şırnak’a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, valiliği ziyaret edip Vali Birol Ekici ile görüşerek, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra basın toplantısı düzenleyen Bakan Memişoğlu, daha iyi hizmet verebilmenin çabası içerisinde olduklarını belirterek, “Türkiye’yi ‘Sağlıklı Türkiye’ programı kapsamında dolaşıyoruz. 36’ncı ilimiz Şırnak geldiğimiz. AK Partimizin il kongresini yaptık. Başkanımıza hayırlı olsun. Şırnak ile ilgili sağlık hizmetlerini değerlendirme toplantısı yapacağız. Daha iyi sağlık hizmetleri sunabilmek için neler yapabileceğimizi, Şırnak ve milletimize daha iyi sağlık hizmeti verebilmenin çabası içerisindeyiz. Onun için burada toplandık. Kendi aramızda değerlendirmeler yaparak. Sorun olanları çözeceğiz. Geleceğe daha iyi bir sağlık hizmeti sunabilmek için, ümitli bakıyoruz artık Şırnak’ta. Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Şırnak’ta 500 yataklı şehir hastanemizin inşaatı sürüyor. 2026 yılında Şırnaklı insanlarımıza inşallah o hastanede sağlık hizmetinde sunacağız. Bunun yanında 4 tane daha aktif inşaatımız sürüyor. Cizre’de, Silopi’de, Beytüşşebap’ta ve İdil’de. Bunları da inşallah en kısa zamanda insanlarımızın hizmetine sunacağız. Burada Şırnak’ın Türkiye’ye örnek sağlık hizmeti sunması için elimizden geleni yapıyoruz. Şırnak doğurganlık konusunda Türkiye’ye örnek olan bir il. Burada inşallah kadın doğum ve çocuk hizmetlerimizi daha iyi hale getireceğiz. Bunu destekleyeceğiz. Çünkü 2025 yılı ‘Aile Yılı.’ Aile yılı olması sebebiyle özellikle doğurganlık oranımızı ve bebek sayımızı artırmamız lazım. Kardeşsiz kalmasın diyoruz, kardeşlerimiz. Türkiye nasıl kardeşlikle hareket ederek çevresinde, bölgesinde söz sahibi olmuşsa dünyada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah biz de çocuklarımızı kardeşsiz bırakmayacağız. Şırnak’ta olduğu gibi” dedi.

Bakan Memişoğlu, daha sonra valilik toplantı salonunda ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı, Şırnak Sağlık Yöneticileri’ toplantısına katıldı.