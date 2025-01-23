Şırnak'ta hükümlüler, kendi ekmeğini üretiyor

ŞIRNAK T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlüler, açılan fırında günlük 3 bin 200 ekmek ve 350 poğaça ile simit üreterek, cezaevinin ihtiyacını karşılıyor.

Şırnak Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından açılan fırında çalışan 14 hükümlü, günlük 3 bin 200 ekmek ve 350 poğaça ile simit üreterek cezaevinin ihtiyacını karşılıyor. 11 Ocak 2017’de faaliyete başlayan fırında üretim yapan hükümlüler, cezaevine dışarıdan ekmek alınmasının önüne geçerek, kurumda tasarruf sağlanmasına katkıda bulunuyor. Cezaevinde kaldıkları zamanı meslek öğrenerek ve var olan mesleklerini geliştirerek değerlendiren 14 hükümlü, aldıkları ücretle de aile bütçelerine katkı sağlıyor. İlk kez ekmek pişiren bazı hükümlüler, tahliye olduktan sonra da mesleklerini sürdürerek kendi işlerini yapmanın hayalini kuruyor.

‘9 HÜKÜMLÜ SERTİFİKASINI ALDI’

Cezaevi Müdürü Serkan Kengil, üretilen ekmek, simit ve poğaçaların kurumun tüm ihtiyacını karşıladığını ifade ederek, “Ekmek fırınımız Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlülerin günlük iaşelerinde kullanılan ekmeği üretimi için ve aynı zamanda personelimizin ve lojmanda kalan sivil vatandaşlar ile Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlü tutukluların faydalandığı simit ve poğaça üretilmektedir. Günlük 3 bin 200 ekmek üretimi yapılmakta olup yaklaşık 350 adet simit ve poğaça üretimi yapılmaktadır. Fırınımızda 14 hükümlü çalışmaktadır. Bu 14 hükümlü tutuklularımızdan 9 tanesi Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı infaz koruma memuru arkadaşlarımızdan verilen eğitim ile mezuniyet ve sertifika alarak, dışarıda bu sertifika ile çeşitli eğitimlerde ve mesleklerde çalışabilmektedir. Şu anda ekmek fırınımızda 9 hükümlümüz bu eğitimlerden faydalanıp, dışarıda sivil vatandaş olarak çalışabilmekte ve dışarıya çıktıklarında da ekmek fırınlarında bu sertifikalar ile çalışabilmektedir” dedi.

‘HÜKÜMLÜLERE EKONOMİK KATKI SAĞLIYOR’