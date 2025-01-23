Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta hükümlüler, kendi ekmeğini üretiyor

        ŞIRNAK T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler, açılan fırında günlük 3 bin 200 ekmek ve 350 poğaça ile simit üreterek, cezaevinin ihtiyacını karşılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 13:54 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta hükümlüler, kendi ekmeğini üretiyor
        ABONE OL

        ŞIRNAK T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlüler, açılan fırında günlük 3 bin 200 ekmek ve 350 poğaça ile simit üreterek, cezaevinin ihtiyacını karşılıyor.

        Şırnak Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından açılan fırında çalışan 14 hükümlü, günlük 3 bin 200 ekmek ve 350 poğaça ile simit üreterek cezaevinin ihtiyacını karşılıyor. 11 Ocak 2017’de faaliyete başlayan fırında üretim yapan hükümlüler, cezaevine dışarıdan ekmek alınmasının önüne geçerek, kurumda tasarruf sağlanmasına katkıda bulunuyor. Cezaevinde kaldıkları zamanı meslek öğrenerek ve var olan mesleklerini geliştirerek değerlendiren 14 hükümlü, aldıkları ücretle de aile bütçelerine katkı sağlıyor. İlk kez ekmek pişiren bazı hükümlüler, tahliye olduktan sonra da mesleklerini sürdürerek kendi işlerini yapmanın hayalini kuruyor.

        ‘9 HÜKÜMLÜ SERTİFİKASINI ALDI’

        Cezaevi Müdürü Serkan Kengil, üretilen ekmek, simit ve poğaçaların kurumun tüm ihtiyacını karşıladığını ifade ederek, “Ekmek fırınımız Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlülerin günlük iaşelerinde kullanılan ekmeği üretimi için ve aynı zamanda personelimizin ve lojmanda kalan sivil vatandaşlar ile Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlü tutukluların faydalandığı simit ve poğaça üretilmektedir. Günlük 3 bin 200 ekmek üretimi yapılmakta olup yaklaşık 350 adet simit ve poğaça üretimi yapılmaktadır. Fırınımızda 14 hükümlü çalışmaktadır. Bu 14 hükümlü tutuklularımızdan 9 tanesi Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı infaz koruma memuru arkadaşlarımızdan verilen eğitim ile mezuniyet ve sertifika alarak, dışarıda bu sertifika ile çeşitli eğitimlerde ve mesleklerde çalışabilmektedir. Şu anda ekmek fırınımızda 9 hükümlümüz bu eğitimlerden faydalanıp, dışarıda sivil vatandaş olarak çalışabilmekte ve dışarıya çıktıklarında da ekmek fırınlarında bu sertifikalar ile çalışabilmektedir” dedi.

        ‘HÜKÜMLÜLERE EKONOMİK KATKI SAĞLIYOR’

        Fırında çalışan hükümlü ve tutuklulara 3 kademede maaş ödendiğini belirten Müdür Kengil, “Ekmek fırınımızda çalışan hükümlü tutuklulara ekonomik olarak aslında 3 yönden katkıda bulunmaktayız. Birincisi sigorta olarak kaza sigortası ve kısa dönem sigortasından faydalanmaktalar. İkinci olarak kurumumuz Ceza İnfaz Kurumu olduğu için iaşe bedeli olarak belirlenmiş olan 6 aylık olarak belirlenen iaşe miktarını İşyurtları tarafından karşılanmaktadır. Bir diğeri de hükümlü tutukluların çırak, kalfa ve usta olarak belirlenmiş olan 3 kademede maaş olarak kendilerine belirli ekonomik katkı sağlamakta ve her ay kendi hesaplarına belirlenmiş olan maaşlar aylık olarak yatmaktadır” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Otelde 1 ay önce işe başlayan Esra: Yanıyoruz neredesiniz?
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Dehşet sırasında 12.kattan atlayan Şevval'den ağlatan haber!
        Yarın dedelerine gideceklerdi... Yan yana toprağa verildiler!
        Yarın dedelerine gideceklerdi... Yan yana toprağa verildiler!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Kâbusun yaşandığı otel mühürlendi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        Eşini aramış: Yanıyoruz kurtar bizi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        9. katta kalıyorlardı... Baba ve 2 çocuğu 4. kata kadar gelebildi!
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        O belgeler ortalığı karıştırdı
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        Belediye Başkanı Özcan'a tepki
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lyon 11'i!
        Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı!
        Cinsel istismar iddiasında anne ve sevgilisi tutuklandı!
        Konutta alım iştahı zirvede
        Konutta alım iştahı zirvede
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        48 suç kaydı vardı! Cezaevinden kaçtı! Melisa'yı katletti!
        Suudi Arabistan'dan ABD'ye 600 milyarlık yatırım niyeti
        Suudi Arabistan'dan ABD'ye 600 milyarlık yatırım niyeti
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Trump ile Musk arasında 'yapay zeka' gerilimi
        Irak'ta çocuk gelinlerin önünü açan yasa
        Irak'ta çocuk gelinlerin önünü açan yasa
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Beşiktaş'ın 'Kuzey Işığı' Solskjaer!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!
        Bu alışkanlıklar erken yaşlanmaya sebep oluyor!

        Benzer Haberler

        Petrol arama çalışmalarında görevli personelin kaldığı 2 konteyner yandı
        Petrol arama çalışmalarında görevli personelin kaldığı 2 konteyner yandı
        Şırnak'ta 2 konteynerde çıkan yangın söndürüldü
        Şırnak'ta 2 konteynerde çıkan yangın söndürüldü
        Şırnak'ta avlanması yasak kuş avlayan 2 kişiye idari para cezası
        Şırnak'ta avlanması yasak kuş avlayan 2 kişiye idari para cezası
        Şırnak'ta ambulans uçak solunum tedavisi gören 2 bebek için havalandı
        Şırnak'ta ambulans uçak solunum tedavisi gören 2 bebek için havalandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı