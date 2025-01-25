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        TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü öldü

        ŞIRNAK'ta, TIR'ın altına giren otomobilin Irak uyruklu sürücüsü Salih Salih Omar Salih (46), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 14:46 Güncelleme: 25.01.2025 - 14:50
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        TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü öldü
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        ŞIRNAK'ta, TIR'ın altına giren otomobilin Irak uyruklu sürücüsü Salih Salih Omar Salih (46), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 05.00 sıralarında, Silopi ilçesi Karatay yolunda meydana geldi. Irak uyruklu Salih Salih Omar Salih yönetimindeki 22 C 35207 Irak plakalı otomobil, aynı yöne giden sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin sürücüsü yaralanırken; olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı otomobilin sürücüsü, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Salih'in cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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