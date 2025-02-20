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        Şırnak'ta kardan kapanan 8 köy yolu ulaşıma açıldı (2)

        KENTMERKEZİ VE 2 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİŞırnak Valiliği, yoğun kar nedeniyle cuma günü Merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 18:46 Güncelleme: 20.02.2025 - 18:46
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        Şırnak'ta kardan kapanan 8 köy yolu ulaşıma açıldı (2)
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        KENTMERKEZİ VE 2 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

        Şırnak Valiliği, yoğun kar nedeniyle cuma günü Merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, “Yoğun kar yağışı sebebiyle; Merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizdeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 21 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” denildi.

        Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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