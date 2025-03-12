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        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında dolandırıcılık; doktor tutuklandı

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 'hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında hastalardan para alıp, sahte işlemler yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Kadın Doğum Uzmanı İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:06 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:10
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        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında dolandırıcılık; doktor tutuklandı
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        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 'hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında hastalardan para alıp, sahte işlemler yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Kadın Doğum Uzmanı İ.B. (58) tutuklandı.

        Silopi'te Kadın Doğum Uzmanı İ.B.'nin, çok sayıda kadından para alarak 'hamile tedavisi' adı altında sahte işlemler uyguladığı, bir süre sonra bu hastalara 'bebek anne karnında öldü' diyerek sahte kürtaj işlemleri yaptığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı. Harekete geçen Silopi Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 12 mağdurun ifadesini aldı. Ayrıca DNA eşleştirmesi ile şüphelilerin hastalara verdiği fetüslerin mağdurlara ait olmadığı tespit edildi. İ.B.'nin ayrıca kadınlara çeşitli ilaçlar verdiği, bu ilaçların hamilelik testini etkilediği bilirkişi raporunda yer aldı. Soruşturma kapsamında Şırnak, Aydın ve İzmir'de eş zamanlı baskınlar yapıldı. Doktor İ.B. ile 3 klinik çalışanı, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası İ.B. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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