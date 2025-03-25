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        TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        ŞIRNAK'ta TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Abdullah Kırıklı, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 10:00 Güncelleme: 25.03.2025 - 10:05
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        TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        ŞIRNAK’ta TIR’la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Abdullah Kırıklı, hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Silopi ilçesi Cudi Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Abdullah Kırıklı idaresindeki 02 HH 5530 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilmeyen TIR çarpıştı. Kazada, Kırıklı yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Abdullah Kırıklı, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kırıklı doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Abdullah Kırıklı’nın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından Çiftlikköyü köyündeki aile kabristanında defnedildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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