TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

ŞIRNAK’ta TIR’la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Abdullah Kırıklı, hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Silopi ilçesi Cudi Tesisleri mevkisinde meydana geldi. Abdullah Kırıklı idaresindeki 02 HH 5530 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilmeyen TIR çarpıştı. Kazada, Kırıklı yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Abdullah Kırıklı, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kırıklı doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Abdullah Kırıklı’nın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından Çiftlikköyü köyündeki aile kabristanında defnedildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.