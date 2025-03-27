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        Bakan Güler ve Bakan Bak, Şırnak'ta (3)

        İFTARAKATILDILARMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak'ta şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 03:25 Güncelleme: 27.03.2025 - 03:30
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        Bakan Güler ve Bakan Bak, Şırnak'ta (3)
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        İFTARAKATILDILAR

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak’ta şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı iftara, Bakan Yaşar Güler’in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katıldı. Burada konuşan Bakan Güler, "Şırnak, birçok alanda sahip olduğu imkanları, yetenekleri ve zenginlikleriyle ülkemizin yükselen marka kentlerinden biridir. Son yıllarda devletimizin hemen her alanda attığı adımlarla şehrimiz, sahip olduğu yüksek potansiyeli ortaya koymaya başladı. En başta hükümetimizin yatırımları ve belediyemizin çalışmalarıyla şehrin çehresi baştan sona değişti. Şırnak, en başta sahip olduğu zengin enerji kaynaklarıyla, şimdiden bölgesinde lider konumda olduğunu açıkça gösterdi. Gabar’da her geçen gün artan varil miktarıyla çıkarılan petrol, şehrin ve ülkemizin enerji konusundaki bağımsızlığına hayati bir katkı sunmaktadır. Yeni kuyular açıldıkça Şırnak daha da çok kalkınacak ve bu da şehrimizde istihdamın ve refahın artmasını sağlayacaktır" dedi.

        ‘SÜRECİN UZATILMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEK’

        Terör örgütünün baskılarına boyun eğmeyen bölge halkına teşekkür ettiğini ifade eden Bakan Güler, "Ortaya çıkan yeni sürecin başarısı için de birlik ve beraberliğimize yönelik kararlı tutumlarınızın büyük önem taşıdığını özellikle belirtmek istiyorum. Bunun için de silah bırakma talimatı alan terör örgütünün tüm uzantılarıyla birlikte 'amasız, fakatsız' bir an önce fesih kararını alması, derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmesi şarttır. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin karşılığı yoktur. Bir kez daha belirtmek isterim ki, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecektir. Nihai hedefimiz; 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesi ve ülkemize yönelik her türlü tehdidin ortadan kaldırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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