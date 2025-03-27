Bakan Güler ve Bakan Bak, Şırnak'ta (3)

İFTARAKATILDILAR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak’ta şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı iftara, Bakan Yaşar Güler’in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da katıldı. Burada konuşan Bakan Güler, "Şırnak, birçok alanda sahip olduğu imkanları, yetenekleri ve zenginlikleriyle ülkemizin yükselen marka kentlerinden biridir. Son yıllarda devletimizin hemen her alanda attığı adımlarla şehrimiz, sahip olduğu yüksek potansiyeli ortaya koymaya başladı. En başta hükümetimizin yatırımları ve belediyemizin çalışmalarıyla şehrin çehresi baştan sona değişti. Şırnak, en başta sahip olduğu zengin enerji kaynaklarıyla, şimdiden bölgesinde lider konumda olduğunu açıkça gösterdi. Gabar’da her geçen gün artan varil miktarıyla çıkarılan petrol, şehrin ve ülkemizin enerji konusundaki bağımsızlığına hayati bir katkı sunmaktadır. Yeni kuyular açıldıkça Şırnak daha da çok kalkınacak ve bu da şehrimizde istihdamın ve refahın artmasını sağlayacaktır" dedi.