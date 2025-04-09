METEOROLOJİ 15’inci Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, Diyarbakır ve Şırnak’ta toz taşınımı etkili oldu.

Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü, değerlendirme ve uydu verilerine göre Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin ile zamanla Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de toz taşınımı beklendiğini belirterek, vatandaşları ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalama, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı. Uyarıların ardından Diyarbakır’da, kent merkezi ile ilçelerde toz taşınımı etkili oldu. Toz bulutu ile kentin simgelerinden biri olan UNESCO Kültür Mirası Listesindeki tarihi Hevsel Bahçeleri, turuncu renge büründü. Birçok aracın üzerinde toz birikintileri oluştu.

CUDİ VE GABAR DAĞLARI GÖZDEN KAYBOLDU

Şırnak’ta etkili olan toz taşınımı nedeniyle Cudi ve Gabar dağları gözden kayboldu. Turuncuya bürünen kentte hava kalitesinde düşüş oldu, araçlar ve evlerin balkonları tozla kaplandı. Araçlarını yıkamak isteyen sürücüler ise oto yıkamacıların önünde yoğunluk oluşturdu. İşlerinin arttığını söyleyen Talat Akıl, “Şırnak semalarında yoğun bir yoz bulutu var. Yaşanan toz bulutu nedeniyle işlerimizde bir patlama yaşanıyor. Bizim işlerimiz açıldı ama astım ve çeşitli hastalıkları olanları etkilediği için sevinmiyoruz. Hayatımda ilk defa böyle yoğun bir toz bulut gördüm” dedi.