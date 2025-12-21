Şırnak'ta traktörün devrildiği kazada 12 kişi yaralandı
Şırnak'ta işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Kayaboyun köyünde fidan diken işçileri taşıyan Kadri T. (22) yönetimindeki 73 AH 695 plakalı römorklu traktör, dönüş yolunda Sırmalı Tepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada devrilen traktör ve römorktaki 12 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
