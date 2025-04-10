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        'Kafede kavga' ihbarına giden polislere havai fişekli kutlama

        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen 'kafede kavga' ihbarıyla adrese yönlendirilen polis ekipleri, işletme sahipleri tarafından meşale ve havai fişeklerle karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:33 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:35
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        'Kafede kavga' ihbarına giden polislere havai fişekli kutlama
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        ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne düşen 'kafede kavga' ihbarıyla adrese yönlendirilen polis ekipleri, işletme sahipleri tarafından meşale ve havai fişeklerle karşılandı.

        Cizre ilçesi Nur Mahallesi Deniz Caddesi'ndeki kafenin sahipleri, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla polis ekiplerine sürpriz yapmak için plan yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayanlar, kafede çok sayıda kişinin kavga ettiğini belirterek polis yönlendirilmesini talep etti. İhbar üzerine adrese giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kafedekiler tarafından meşaleler ve havai fişeklerle karşılandı. Polisler için pasta kesildi. Ekipler de kendilerini sürprizle sevindirenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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