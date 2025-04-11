Şırnak'ta tüm sokak hayvanları yeni merkezde toplanacak

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, 100 dönümlük arazi üzerine kurulan sokak hayvanları toplama ve yaşam merkezi, kentteki tüm sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonuna ev sahipliği yapacak.

Şırnak’ın Silopi ilçesi Kösreli köyü yakınlarında, 100 dönümlük arazi üzerine kurulan sokak hayvanları toplama ve yaşam merkezi, kentte bulunan tüm sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Birol Ekici ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ile birlikte merkezi ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Aktaş ve beraberindekileri, Kaymakam Cihat Koç ve Vali Yardımcısı Talha Altuntaş karşıladı. 100 dönüm üzerine kurulu merkezin ilk etapta 50 dönümlük bölümü tamamlandı. Bu alanda idari bina, kısırlaştırma merkezi, veterinerlik hizmetleri bölümü ve 4 köpek maması üretim makinesinin yer aldığı alanlar bulunuyor. Alanın çevresi güvenlik amacıyla demir çitlerle çevrildi. Şu an için 67 sokak köpeği barındırılırken, il genelindeki tüm sahipsiz hayvanlar bu merkezde toplanacak. Merkeze getirilen hayvanlar önce sağlık taramasından geçirilip, ardından kısırlaştırılarak doğal yaşam alanlarında uygun koşullarda barındırılıyor.