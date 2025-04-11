Şırnak'ta tüm sokak hayvanları yeni merkezde toplanacak
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 100 dönümlük arazi üzerine kurulan sokak hayvanları toplama ve yaşam merkezi, kentteki tüm sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonuna ev sahipliği yapacak.
ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde, 100 dönümlük arazi üzerine kurulan sokak hayvanları toplama ve yaşam merkezi, kentteki tüm sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonuna ev sahipliği yapacak.
Şırnak’ın Silopi ilçesi Kösreli köyü yakınlarında, 100 dönümlük arazi üzerine kurulan sokak hayvanları toplama ve yaşam merkezi, kentte bulunan tüm sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonuna ev sahipliği yapacak. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali Birol Ekici ve Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ile birlikte merkezi ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Aktaş ve beraberindekileri, Kaymakam Cihat Koç ve Vali Yardımcısı Talha Altuntaş karşıladı. 100 dönüm üzerine kurulu merkezin ilk etapta 50 dönümlük bölümü tamamlandı. Bu alanda idari bina, kısırlaştırma merkezi, veterinerlik hizmetleri bölümü ve 4 köpek maması üretim makinesinin yer aldığı alanlar bulunuyor. Alanın çevresi güvenlik amacıyla demir çitlerle çevrildi. Şu an için 67 sokak köpeği barındırılırken, il genelindeki tüm sahipsiz hayvanlar bu merkezde toplanacak. Merkeze getirilen hayvanlar önce sağlık taramasından geçirilip, ardından kısırlaştırılarak doğal yaşam alanlarında uygun koşullarda barındırılıyor.
‘ŞIRNAK’TAKİ TÜM SOKAK HAYVANLARINA YETERLİ OLACAK KAPASİTEDE’
Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında hem belediyelerin hem de il özel idarelerinin sahipsiz hayvanlar için barınak kurma ve bakım görevlerini yerine getirdiğini belirtti. Aktaş, bu kapsamda Türkiye genelinde 51 ilde çalışmaların sürdüğünü, valiliklerin de sürece aktif olarak dahil olduğunu ifade etti. Şırnak’taki tesisin büyük oranda tamamlandığını ancak çalışmaların sürdüğünü belirten Aktaş, mevcut 50 dönümlük alanın ardından ikinci etap olarak 50 dönümlük doğal yaşam alanının da inşa edildiğini söyledi. Aktaş, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, “Tesis tamamlandığında Şırnak’taki tüm sahipsiz sokak hayvanlarına yeterli olacak kapasitede bir merkez kazandırılmış olacak” dedi.
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