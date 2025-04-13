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        Şanlıurfa-Sokak köpeklerinden kaçarken 2 aracın çarptığı üniversiteli Sevda, yaşamını yitirdi (2)

        SİLOPİ'DETOPRAĞA VERİLDİŞanlıurfa'da, başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken, aniden çıktığı yolda iki aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sevda Özkaya'nın cenazesi, memleketi Şırnak'ın Silopi ilçesine getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 18:36 Güncelleme: 13.04.2025 - 18:40
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        Şanlıurfa-Sokak köpeklerinden kaçarken 2 aracın çarptığı üniversiteli Sevda, yaşamını yitirdi (2)
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        SİLOPİ’DETOPRAĞA VERİLDİ

        Şanlıurfa’da, başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçarken, aniden çıktığı yolda iki aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Sevda Özkaya’nın cenazesi, memleketi Şırnak’ın Silopi ilçesine getirildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Törenin ardından Özkaya’nın cenazesi Karşıyaka Mahallesi’nde gözyaşlarıyla defnedildi.

        ‘GENCECİK ÇOCUKLAR ÖLÜYOR, YETER ARTIK’

        Sevda’nın amcası Arafat Cin, yeğeninin çok sevilen, dürüst ve efendi biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

        "Gece saat 00.30'da haberi aldık, hemen Urfa’ya gittik. Savcı otopsi yaptıktan sonra cenazeyi alıp geldik. Çok acı bir olay yaşadık. Lokantadan çıktıktan hemen sonra köpeklerin saldırısına uğruyor. Köpeklerden kaçarken kendini caddeye atıyor ve hızla gelen araç çarpıyor. Gencecik bir üniversite öğrencisi, hayalleri olan bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Hayvanları seven insanlar, bu kadar insanı da seviyor mu acaba? Bu sokak köpeklerine hala bir çözüm bulunmaması, sistemin bu konuda yetersiz kalması bizi kahrediyor. Daha önce Yüksekova’da, Konya’da yaşandı, şimdi Urfa’da. Ne zaman birilerinin yüzü kızaracak? Gencecik çocuklar ölüyor. Yeter artık, bıktık.”

        Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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