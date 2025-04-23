105 çocuk, Cudi Dağı'nda 105 metrelik Türk bayrağıyla yürüdü

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı’nın zirvesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105’inci yılı nedeniyle 105 çocuk, 105 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüdü. Programda ay yıldızlı uçurtmalar da uçuruldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin açılışının 105’inci yıl dönümü nedeniyle Silopi ilçesinde özel bir program gerçekleştirildi. Silopi Kaymakamlığı öncülüğünde düzenlenen programda, Cudi Dağı’nda 105 çocukla birlikte 105 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı. Etkinliğe, Silopi Kaymakamı Cihat Koç ile Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Ensar Bulutoğlu, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Özgür Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen ve öğrenciler katıldı. Etkinlik, Cudi Dağı’ndaki 'Şehitler Anıtı'na yakın bir noktada gerçekleştirildi. Öğrenciler, 105 metrelik Türk bayrağıyla 'Şehitler Anıtı'na doğru yürüdü. Yürüyüş, anıt önünde tamamlandı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından çocuklar, öğretmenleri ve askerlerin desteğiyle uçurtmalarını hazırladı. Etkinlikte 105 ay yıldızlı uçurtma uçuruldu. Rüzgarlı havaya rağmen çocuklar zirvede uçurtma uçurmanın heyecanını yaşadı. Program, öğrencilere ikram edilen yemeklerle sona erdi.

‘UNUTULMAYACAK BİR GÜN GEÇİRDİK’

Kaymakam Cihat Koç da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“105 çocuğumuzla, 105 metrelik Türk bayrağımızla beraber buraya çıktık. Şehitlerimize ve gazilerimize dualar ettik. 105 ay yıldızlı uçurtmamızı gökyüzüyle buluşturduk. Çocuklarımızla unutamayacakları bir gün geçirdik. Asker ağabeyleriyle eğlendiler, piknik yaptılar. Cudi Dağı’nın zirvesinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105’inci yıl dönümü vesilesiyle tüm Türkiye’ye selamlarımızı gönderiyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatanın kuruluşunda emeği olan herkesi minnet ve şükranla anıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz.”

Öğrencilerden Mikail Bayar, “Eğer ki bizler bu topraklarda yaşayabiliyorsak Atatürk sayesinde yaşayabiliyoruz” dedi.

Aylin Şık ise “Bugün Cudi Dağı’ndayız. Çok mutluyuz. Kaymakamımıza, Milli Eğitim Müdürümüze ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz, bizi buraya getirdikleri için” ifadelerini kullandı.

Ecrin Tuncer de “Bayraklarımızla yürüyüş yaptık. Gerçekten çok güzel bir histi. Çok teşekkür ederim” dedi.