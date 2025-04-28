Türk aşçılar Tunus'ta birinci oldu

TUNUS’un Sousse kentinde düzenlenen Nelson Mandela Uluslararası Yemek Yarışmasına Şırnak ve Van’dan katılan 5 aşçı, takım halinde 10 yöresel yemekle birinci oldu.

Sousse kentinde Tunus Aşçılar Federasyonu tarafından 18-20 Nisan arasında düzenlenen, 19 ülkeden katılımın olduğu Nelson Mandela Uluslararası Yemek Yarışması’na Şırnak’ın Silopi ilçesinden Zeki Karaaslan, Cizre ilçesinden ise Nadi Kaydı ve Nimet Yalgatekin, Van’dan da Nazmi Sarıbulak ve Haşim Toprak katıldı. Ayrıca Türkiye’nin farklı şehirlerinden birçok aşçı da yarışmayı izleyici olarak takip etti. Yarışmada ülkelerin yöresel lezzetleri yarıştı. Türkiye’yi temsilen katılan aşçılar takım halinde hazırladıkları yöresel Cudi pilavı, içli köfte, kenger, etli kenger, soryaz, keli, biyik, şıjik, şıb şibe ve keledoş yemekleriyle birinciliğe layık görüldü. Yarışma sonunda dereceye giren aşçılara çeşitli madalyalar ve kupalar takdim edilirken, tüm katılımcılara da katılım sertifikası verildi.

Yarışmaya Şırnak’ın Silopi ilçesinden katılan Zeki Karaaslan, “Yöresel yemeklerimizi özellikle doğu yemeklerimizin kültürünü, Türkiye mutfağını oraya taşıdık. Türkiye’nin zenginliğini dünya ülkelerine gösterdik. Şırnak’tan 3 kişi gittik. Van ilinden de değerli dostlarımız geldi ve biz bunu başardık. 19 ülke arasında birinci olduk. Hem Türkiye adına hem Şırnak adına hem bölge adına gerçekten gurur duyuyoruz. Altın madalya, kupa aldık” dedi.