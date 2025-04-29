DEM Parti Cizre İlçe Teşkilatı'nın olduğu binada çıkan yangın söndürüldü
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde DEM Parti ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe teşkilatlarının olduğu binada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde DEM Parti ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe teşkilatlarının olduğu binada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
Cizre ilçesi Nur Mahallesi'ndeki DEM Parti ve DBP ilçe teşkilatlarının bulunduğu binanın ilk katında, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Binada zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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