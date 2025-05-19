TBMM Başkanı Kurtulmuş: Artık bu dağlarda korku, ölüm kurşunlar, bombalar değil, kardeşlik türküleri söylenecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Artık bu dağlarda korku değil, ölüm değil, kurşunlar, bombalar değil, bu dağlarda kardeşlik türküleri söylenecek. Artık bu ülkenin hiçbir ferdi daha çıkmayacağı gibi hiçbir ferdi de terörle mücadelede şehit olmayacaktır. Hep beraber birliği, beraberliği, kardeşliği tesis edeceğiz” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, beraberinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve farklı partilerden yaklaşık 40 milletvekili ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a geldi. Kurtulmuş ve beraberindekiler daha sonra 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gabar Dağı'nda gençlerin katılımıyla düzenlenen dev Türk bayrağı eşliğindeki kortej yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş sırasında üzerinde ay yıldız bulunan balonlar gökyüzüne bırakıldı. Yürüyüşe ayrıca Vali Birol Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve kurum temsilcileri katıldı.

‘TÜRKİYE’DEKİ GÜNLÜK İHTİYACIN YÜZDE 8’İNİ KARŞILIYOR’ TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindekiler, Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu'nda düzenlenen programa katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, burada yaptığı konuşmasında Gabar’da günlük petrol üretiminin 81 bin varile ulaştığını ifade ederek, “Bu güzel müstesna günde, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençlerimizle birlikte Gabar’dayız. Türkiye’nin enerji bağımsızlığında en önemli projelerimizden biri olan Gabar’daki petrol üretim sahalarındayız. Şehit Esma çevik sahasında. Bugün tabii çok anlamlı bizim için. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli başkanı, grup başkanımız, başkan vekillerimiz, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, komisyon üyesi milletvekillerimiz ile burada çalışmaları yerinde görmek, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolda yapılan çalışmaları, terörsüz Türkiye hedefimizin çok daha büyük bir anlam kazandığı Gabar'da karşılamak üzere sizlerle bir aradayız. Hakikaten bizim için enerjide en önemli projelerimizden bir tanesi Şırnak'ta Gabar'da gerçekleştirdiğimiz bu petrol arama ve üretim projesi ve çok şükür çok kısa bir süre içerisinde, 2021 yılında başladığımız keşifle bugün 81 bin varillik günlük üretime ulaşarak, Türkiye'deki günlük ihtiyacımızın yaklaşık yüzde 8'ini sadece buradan karşılar hale geldik. Elbette ki daha yapacak çok işimiz var. Çok önemli yeni keşif bölgelerimiz var. Bu çalışmalarımızı da bir taraftan mevcut üretimi artırırken bir taraftan da o çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Hepinizin malumu cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize Karadeniz'den yeni bir müjde verdi ve yaklaşık 75 milyar metreküplük yani bizim konutlarımızda kullandığımız doğal gazı 3,5 yıl boyunca tek başına karşılayacak yeni rezerv keşfimizi halkımızla, insanımızla paylaştı. Öncelikle bunun tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Orada da yoğun bir çalışma var” diye konuştu.

‘BU BÖLGE TERÖRLE ANILAN BİR BÖLGEYDİ’ Kentte 3 binden fazla kişinin petrol üretim sahalarında istihdam edildiğini belirten Bakan Bayraktar, “Hem üretim çalışmamız hem de yeni keşif çalışmalarımız devam ediyor. Ama bir o kadar önemli projemiz Gabar'da. Bugün 81 bin varile ulaşan günlük üretimimiz, yeni sahalar, yeni keşiflerle inşallah daha da büyüyerek Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını düşürecek ve önümüzdeki dönemde çok daha güçlü ekonomimize katkı yapacak bir proje. Tabii bu projenin sadece ekonomik bir değeri yok. Aynı zamanda bu bölgeye yaptığı katkı anlamında da çok daha büyük bir anlamı var. Malumunuz bu bölge terörle anılan, girilemeyen, gidilemeyen bir bölgeydi. Ama hamdolsun bu dağlarda biz 680 kilometre yol ağı yaptık. Şırnak göç veren değil göç alan bir şehir haline gelmeye başladı. Dolayısıyla bunun katkısı, bence ekonomik katkısı kadar kıymetli ve tabii ki bütün bu çalışmalarımızı hakikaten milli egemenliğin temsili, halkımızın milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başta Sayın Başkanımız ve diğer bütün temsilcileri, üyeleriyle bir arada olmak bizim için çok büyük bir anlam ifade ediyor” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’NİN İHTİYAÇLARINDAN BİRİSİ ENERJİ ALANINDAKİ BAĞIMSIZLIĞIDIR’ Bayraktar’ın ardından konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, enerji alanındaki bağımsızlığın önemli olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Burada bugün fevkalade anlamlı bir tören dolayısıyla, ziyaret dolayısıyla buradayız. Gerçekten hem bugün 19 Mayıs olması hem de artık terörsüz Türkiye hedefinin başlangıcının gerçekleşmeye başladığı bir dönemde, böylesine önemli bir petrol üretim sahasında sizlerle birlikte olmak benim için de fevkalade büyük bir şereftir, onurdur. Aslında sadece burada gördüğünüz bizlerden ibaret bir topluluk değil. Kalbiyle birlikte 85 milyon vatandaşımızın tamamının burada olduğunu kabul ederek bu töreni icra ediyoruz. Öncelikle iki bakımdan bugünün önemli olduğunu ifade etmek isterim. Birincisi, 19 Mayıs, milletimizin milli tarihi bakımından fevkalade önemli bir dönüm noktasıdır. Anadolu topraklarının yabancı işgaline uğradığı, Türkiye'nin savaştan yenik çıktığı, milli kurtuluş hamlesini başlattığımız ilk gün olan 19 Mayıs'ta ardından Amasya, Erzurum ve Sivas kongreleri ile birlikte gerçekleşen, Türkiye'nin milli kurtuluş destanının yazılmaya başladığı dönemin ilk adımı, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmasıdır. 19 Mayıs, bu anlamda Türkiye'nin bağımsızlık hamlesinin, yeni Türkiye'nin bağımsızlık hamlesinin başlangıç günüdür. 19 Mayıs aynı zamanda Türkiye'nin bütün emperyal projelerden kurtulmaya niyet ettiği ve gerçekten ‘Ya Allah’ diyerek ayağa kalktığı önemli bir tarihin başlangıcıdır. O dönem içerisinde bizim için milli bağımsızlık fevkalade önemli bir husustur. O hareketin en önemli şiarlarından birisi, milli bağımsızlık duygusuydu. Ancak bu bağımsızlık duygusunun, özellikle bugün geldiğimiz noktada bir adım daha ileriye taşınması ‘tam bağımsız Türkiye’ idealine doğru Türkiye'nin süratle yol almasını hem izliyoruz hem de daha büyük hedefleri önümüze koyuyoruz. Bu çerçevede, burada çıkarılan petrolün sadece maddi olarak petrol çıkarmakla ibaret olmadığını, az evvel sayın bakanımızın ifade ettiği bulduğumuz doğal gaz kaynaklarının sadece doğal gaz keşfinden ibaret olmadığını da hepimiz gayet iyi biliyoruz. Kendi ayakları üstünde duran ele güne asla muhtaç olmayacak, bırakın muhtaç olmayı dünyadaki milletler arasındaki yarışta öncü olacak ve birçok alanda bölgesinin ve dünyanın küresel denklemlerinin en önünde yürüyecek bir ülke olarak Türkiye'nin en temel hususiyetlerinden birisi, tam bağımsızlık bakımından en önemli ihtiyaçlarından birisi enerji alanındaki bağımsızlığıdır. İşte bu kuyulardaki üretimin artması, doğal gaz kaynaklarımızın fevkalade ciddi şekilde gelişmesi ayrıca alternatif enerji kaynaklarıyla Türkiye'nin çok ciddi bir enerji üretimi yapan ülke haline gelmesi ve inşallah bölgesel krizlerin aşılmasıyla birlikte göç yolları ve transit yolları üzerinde bulunan ülkemizin birçok doğal gaz ve petrol boru hatlarına da ev sahipliği yapacağı aşikardır. Bu çerçevede bu çabada öncülük yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızı, başta Sayın Bakanımız olmak üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığını en üst yöneticisinden burada çalışan 3 bin 200 kardeşimize kadar herkesi yürekten tebrik ediyorum. Herkes sağ olsun, emeği var olsun.”

‘HEP BERABER BİRLİĞİ, BERABERLİĞİ, KARDEŞLİĞİ TESİS EDECEĞİZ’ Daha önce Gabar Dağı’nda terörün kol gezdiğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle dedi: “Şu karşınızda duran sadece bir kuyu değil, Türkiye'nin tam bağımsızlık idealinin bir simgesidir. Bu simgelerin artık bizim yolumuzu daha fazla açtığını daha güçlü hale getirdiğini yürekten inanıyorum. Bu toplantımızın, bu törenimizin ikinci önemli meselesi ise terörsüz Türkiye meselesidir. Değerli dostlar, şu dağlarda, az evvel arabayla geldiğimiz yollarda, inanın ki bir müddet öncesine kadar bombalar patlıyor, silahlar patlıyor, terör kol geziyordu. Acının, korkunun, şiddetin, ölümün kol gezdiği dağların etekleri burası. Şimdi burada çok şükür Türkiye'nin yeni hedefi olarak ortaya koyduğu, 85 milyonun bir ve beraber olmasını hedefleyen terörsüz Türkiye idealimiz ile bu bölgede artık petrol kuyularında, burada var olan öğrencileriyle, yöneticileriyle, çalışanlarıyla, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın bütün çalışanları, bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden milletvekillerimizle birlikte buradayız. Artık bu dağlarda korku değil, bu dağlarda ölüm değil, bu dağlarda kurşunlar, bombalar değil, bu dağlarda kardeşlik türküleri söylenecek. Bu dağlarda hep beraber birlik ve beraberlik şarkıları söylenecek. Bu vesileyle terörün ortadan kaldırılması için büyük bir mücadele veren, canı pahasına bu mücadelede destanlar yazan kahramanlarımızı da minnetle, şükranla yad ediyoruz. Bu kuyunun adının verildiği gencecik bir evladımız olan Esma Çevik, yola döşenen bir el yapımı bombayı patlatırken şehit olmuş bir görevli polis memurumuz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Eğer güvenlik güçlerimizin o cansiperane çalışmaları olmasaydı, bugün buralarda ne 680 kilometre yol yapmak ne mümkün olur ne de bu kuyuları açmak mümkün olurdu. Bütün bu terörle mücadelede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Artık bu ülkenin hiçbir ferdi dağa çıkmayacağı gibi hiçbir ferdi de terörle mücadelede şehit olmayacaktır. Hep beraber birliği, beraberliği, kardeşliği tesis edeceğiz. Bu petrol ve diğer zenginliklerimizin ortaya çıkmasıyla, hep birlikte zenginleştireceğiz. Zenginliği, refahı paylaşacağız ve Türkiye'nin işte en uzak noktalarından birisi olan Gabar'da olduğu gibi birçok uzak noktalarımızda da ekonomik kalkınmadan, insanlarımız payına düşeni alacak. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Terörsüz Türkiye hedefimize en kısa zamanda herhangi bir provokasyona herhangi bir zehirlenmeye fırsat vermeden ulaşmak nasip olsun diyorum, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”