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        Annesi ile 2 kardeşinin öldüğü kazada Ceylan da kurtarılamadı

        ŞIRNAK'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada annesi Azime Aytaş (54) ile kız kardeşleri Nesrin (26) ve Sibel'i kaybeden Ceylan Aytaş (27) da kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:40
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        Annesi ile 2 kardeşinin öldüğü kazada Ceylan da kurtarılamadı
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        ŞIRNAK'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada annesi Azime Aytaş (54) ile kız kardeşleri Nesrin (26) ve Sibel'i kaybeden Ceylan Aytaş (27) da kurtarılamadı.

        Kaza, 24 Mayıs'ta Cizre-Şırnak kara yolunda meydana geldi. M.A.'nın kontrolünü kaybettiği 06 EB 4237 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtaki Azime Aytaş ve kızları Nesrin ile Sibel'in öldüğünü belirledi. Yaralılar Ceylan Aytaş, L.A. (29) ve sürücü M.A., ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ceylan Aytaş, ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edildi.

        Hastanede tedavisi süren Ceylan Aytaş, bu sabah hayatını kaybetti. Aytaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından annesi ve kardeşlerinin yanına defnedilmek üzere Silopi ilçesine gönderildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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