Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Görevden dönen gümrük muhafaza memurunu darbettiler; 3 tutuklama

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 3 kişi, görevden dönen gümrük muhafaza memurunun önünü araçlarla kesip, darbetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 12:08 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Görevden dönen gümrük muhafaza memurunu darbettiler; 3 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 3 kişi, görevden dönen gümrük muhafaza memurunun önünü araçlarla kesip, darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yakalanan şüpheliler tutuklandı.

        Olay, 26 Mayıs'ta Silopi ilçesinde meydana geldi. M.E.A., S.A. ve S.B., görevden dönen gümrük muhafaza memurunun otomobilini araçları ile takip etti. Otomobilin önünü kesen 3 kişi, memuru darbetti. Memur darp raporu alıp, şikayetçi olurken; yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Diğer yandan olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        BAKAN BOLAT'TAN AÇIKLAMA

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat da olaya ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Ülkemizin huzuru, güvenliği ve toplumsal refahı için gece gündüz demeden 7 gün 24 saat fedakarca görev yapan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza personelimize yönelik olarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. Devletimizin bekası, milletimizin güvenliği ve ticaretin hukuk çerçevesinde yürütülmesi için her türlü riski göze alarak görev yapan kahraman gümrük personelimize yöneltilen bu saldırı, sadece kamu görevlilerimize değil, milletimizin ortak değerlerine yapılmıştır. Bu hain saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde titizlikle sürdürülmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak bu süreci yakından takip ediyor; görev aşkıyla mesai mefhumu gözetmeksizin sahada bulunan her bir mesai arkadaşımızın yanında olduğumuzu kararlılıkla bir kez daha vurguluyoruz. Olayda yaralanan kıymetli personelimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        AK Parti'nin anayasa komisyonunda kimler var?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        "İspanya Gazze'deki katliama karşı sesini daha güçlü yükseltecek"
        "İspanya Gazze'deki katliama karşı sesini daha güçlü yükseltecek"
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Berber koltuğunda kardeşe kanlı infaz!
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Hakkari'de 20 bin yıllık geçmişe sahip! İlgi arttı
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Xhaka için şimdilik frene basıldı!
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        Macron ve eşi bu sefer kol kola
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Trump 'Kanada 51. eyalet olsun' teklifini yineledi
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Zeki Amdouni için umutlu bekleyiş!
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        Starship 9. kez uçuş testini yaptı
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        2. çocuğu istiyorlarmış... Birbirinin çocukluk aşkıymış!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        Gayrimenkul üzerinden gelir elde edenler radara takıldı
        İSO 500’de EYT etkisi
        İSO 500’de EYT etkisi
        Öksürük sesinden hastalık tanısı koyabilen yazılım geliştirildi
        Öksürük sesinden hastalık tanısı koyabilen yazılım geliştirildi
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı
        Şırnak Valiliğinden kuvvetli rüzgar uyarısı
        Şırnak'ta Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi
        Şırnak'ta Kur'an kursu öğrencileri için yıl sonu etkinliği düzenlendi
        AK Parti Şırnak İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
        AK Parti Şırnak İl Başkanlığından 27 Mayıs darbesine ilişkin açıklama
        GÜNCELLEME - Şırnak'taki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e...
        GÜNCELLEME - Şırnak'taki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e...
        Annesi ile 2 kardeşinin öldüğü kazada Ceylan da kurtarılamadı (2)
        Annesi ile 2 kardeşinin öldüğü kazada Ceylan da kurtarılamadı (2)
        AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar kurban vekaletini Türk Kızılaya v...
        AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar kurban vekaletini Türk Kızılaya v...