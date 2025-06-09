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        Yılanın ısırdığı eski muhtar öldü

        ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyü eski muhtarı Abdulselam Ecer (55), yılanın ısırması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 10:12 Güncelleme: 09.06.2025 - 10:15
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        Yılanın ısırdığı eski muhtar öldü
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        ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyü eski muhtarı Abdulselam Ecer (55), yılanın ısırması sonucu hayatını kaybetti.

        Olay, dün akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyünde meydana geldi. Hayvanlarına ot toplamak için kırsal alana giden köyün eski muhtarı Abdulselam Ecer'i, yılan ısırdı. Fenalaşan Ecer’in yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Abdulselam Ecer, ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ecer, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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