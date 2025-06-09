Yılanın ısırdığı eski muhtar öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyünde meydana geldi. Hayvanlarına ot toplamak için kırsal alana giden köyün eski muhtarı Abdulselam Ecer'i, yılan ısırdı. Fenalaşan Ecer’in yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Abdulselam Ecer, ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ecer, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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