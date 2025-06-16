Elektrik akımına kapılan Elif, öldü

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde meydana geldi. Evlerinde elektrik akımına kapılan Elif Uçar, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uçar, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

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