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        Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 23:52
        Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi

        ŞIRNAK (AA) – Şırnak Valiliği, bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırında yer alan Cudi Dağı, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı, Kureşin, Kel Mehmet Dağları, Serin Vadi, Faraşin, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya ve Tanin bölgelerinin, 15-29 Temmuz tarihleri arasında 15 gün süreyle güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

        Bölgelere ait koordinatların valilik internet sayfasında paylaşıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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