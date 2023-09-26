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        Şırnak'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 03:03 Güncelleme: 26.09.2023 - 03:09
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        Şırnak'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        H.S'nin kullandığı 34 ZT 6989 plakalı otomobil, Orhan Doğan Caddesi'nde İ.O. idaresindeki 47 LD 932 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Cizre Dr.Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazanın ardından yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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