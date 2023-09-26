Şırnak'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
H.S'nin kullandığı 34 ZT 6989 plakalı otomobil, Orhan Doğan Caddesi'nde İ.O. idaresindeki 47 LD 932 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Cizre Dr.Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.