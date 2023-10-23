CUMHURİYET'İN 100. YILI - Güneydoğu'nun asırlık çınarları devlete minnettar
DOSYA HABER - FECRİ BARLIK/EKREM PAYAN - Anadolu Ajansı ekibi, Siirt'te yaşayan 100 yaşındaki Zekiye Özer ve Şırnaklı asırlık çınarlar Hanım Çakar ve Fatım Sanrı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla görüştü.
Giriş: 23.10.2023 - 11:08 Güncelleme: 23.10.2023 - 11:08
DOSYA HABER - FECRİ BARLIK/EKREM PAYAN - Anadolu Ajansı ekibi, Siirt'te yaşayan 100 yaşındaki Zekiye Özer ve Şırnaklı asırlık çınarlar Hanım Çakar ve Fatım Sanrı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla görüştü.
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