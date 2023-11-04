Cizre'de çocuk ihmal ve istismarı bilgilendirme semineri düzenlendi Cizre ilçesinde çocuk ihmal ve istismarı bilgilendirme semineri düzenlendi.

Cizre ilçesinde çocuk ihmal ve istismarı bilgilendirme semineri düzenlendi.

Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (RAM) koordinesinde okul ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla çocuğa yönelik suç, şiddet, ihmal ve istismar konulu önleyici hizmetleri ve tedbirlerin artırılmasına yönelik seminer gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Konferans Salonunda yapılan seminerde, öğrencilerin her yönden sağlıklı yetiştirilmeleri ve olası risklere karşı korunması için geniş ve kapsayıcı bir sunumla katılımcılar ve kurum müdürleri bilgilendirildi.