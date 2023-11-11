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        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

        Şırnak'ta bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 12:16 Güncelleme: 11.11.2023 - 12:16
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        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
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        Şırnak'ta bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırında yer alan Cudi Dağı, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı, Kureşin, Kel Mehmet Dağları, Serin Vadi, Faraşin, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya ve Tanin bölgelerinin,12-26 Kasım'da özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

        Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı kaydedilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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