Şırnak'ta yağışın ardından oluşan sis dronla görüntülendi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yağmurdan sonra oluşan sis dronla kaydedildi.

İlçeye bağlı Şenoba ve Hilal beldelerinde yağışın ardından oluşan sis güzel görüntü oluşturdu.

Yağışın ardından oluşan sis dronla görüntülendi.​​​​​​​

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