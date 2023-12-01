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        Şırnak'ta yağışın ardından oluşan sis dronla görüntülendi

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde yağmurdan sonra oluşan sis dronla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 10:31 Güncelleme: 01.12.2023 - 10:31
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        Şırnak'ta yağışın ardından oluşan sis dronla görüntülendi
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde yağmurdan sonra oluşan sis dronla kaydedildi.

        İlçeye bağlı Şenoba ve Hilal beldelerinde yağışın ardından oluşan sis güzel görüntü oluşturdu.

        Yağışın ardından oluşan sis dronla görüntülendi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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