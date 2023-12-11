Şırnak'ta husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada baba öldü, oğlu yaralandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, husumetli aileler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İlçenin Şenoba beldesi Taşaltı mezrasında odun toplamaya giden ve aralarında husumet bulunan aileler arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada, Ahmet Gün olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu Abdurrahim Gün ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Gün, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince mezrada geniş güvenlik önlemi alındı. Silahlı kavgayla ilgili S.B. yakalandı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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