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        Silopi'de "Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı" semineri düzenlendi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde usta öğretici ve vatandaşlara yönelik Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 12:39 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:39
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        Silopi'de "Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı" semineri düzenlendi
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde usta öğretici ve vatandaşlara yönelik Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) semineri düzenlendi.

        Silopi Halk Eğitim Merkezince Koç İlkokulunda gerçekleştirilen seminerde, merkezin müdürü Dr. Osman Bilen tarafından sunum yapıldı.

        Bilen, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün eğitimlerin uzaktan yapılmasını sağlamak amacıyla HEMBA altyapısını kurduğunu belirterek, şu anda çok sayıda kurs modülünün sistemde mevcut olduğunu söyledi.

        Vatandaşların ihtiyaç duydukları kursları e-Devlet şifresiyle alabileceğini ifade eden Bilen, "Vatandaşlarımız hangi alanda kendilerini yetiştirmek ve belge almak istiyorsa HEMBA üzerinden eğitimlerini tamamlayıp, belgelerini alabilir." dedi.

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